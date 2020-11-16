Ozan yine en iyilerdendi

Milli takımımızın Rusya zaferinde Ozan Tufan da büyük bir pay sahibi oldu. Sezona formda giren, Almanya ile hazırlık ve Sırbistan'la grup maçında ağları havalandıran 25 yaşındaki orta saha, Rusya karşısında skor katkısı yapamasa da istikrarlı futbolunu sürdürdü. Savunma ve hücum bağlantısında kritik bir rol alan ve orta sahada organizasyonu iyi sağlayan Ozan Tufan, 86 dakika oyunda kaldığı maçta alkışı hak etti.