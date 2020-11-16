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Lejyoner işi

Ay-yıldızlı takım, Düsseldorf’lu ’la beraberliği sağladı. Lecister’lı millileri öne geçirdi. Everton’lı Cenk ’nın fişini çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Lejyoner işi

, Uluslar Ligi mücadelesinde 'yı 3 golle geçerken takımımızı zafere tayışan isimler gurbette oynayan yılrdızlarımız oldu. Sahneye çıkan ilk isim 'ta forma giyen 'dı. Golcü oyuncu 26. dakikada şık bir kafa golüyle millilerimizin beraberlik sayısını kaydetti. 32'de ise bu kez Leicester City'li yıldızımız devreye girdi. 23 yaşındaki futbolcu, ceza alanında müthiş bir plase vuruşla ay-yıldızlıları 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

CENK ÜST ÜSTE ATIYOR

Kapanışı ise Everton'da forma giyen bir başka yıldızımız yaptı. 52. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Cenk Tosun, skoru 3-1 yaptı. Uzun süren sakatlığı sonrası gollerine devam eden Cenk Tosun, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında da penaltıdan gol atmıştı. Böylece ay-yıldızlı formayla üst üste 2. maçını da boş geçmedi. Cenk, karşılaşma sonrası "Birlikte oynadıkça daha iyi oluyoruz. Kendi adıma da performansını yükselttiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

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