Şenol Güneş: Çok çalışacağız!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlılar için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, kendilerine verilen destekleri gördükçe sorumluluklarının ik kat arttığını dile getirdi. Güneş konuşmasında şunları kaydetti...



"İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor. Artık bir aile olduk ve bu aile olmanın da bir sorumluluğu var. Dev markalar da yanımızda; o markaları da mahcup etmemek, beklentilerine cevap vermek ve oyun karakterimizi ortaya koyarak halkımızın beklentisine cevap vermek istiyoruz. Ortalığı karıştırarak ve işi bozarak gideceğimiz yolda yalnızlığı hissederiz. Tüm sponsorlara teşekkür ederim. Dünyanın bir ucundan, Çin'den gelen bu desteğe teşekkür ediyorum. Yola çıktığımızda düşündüğümüz başarıya yakalamak için çok çalışacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum."