İşte A Milli Takım'ımızın grubunda CANLI puan durumu

UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Milli Takım 57. dakikada Siger'in golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Millilerin gruptan çıkması için Macaristan'ı mağlup etmesi gerekiyor.
Gruptaki diğer maçta ise Sırbistan, Rusya karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Bu skor Ay Yıldızlı'lar için kaçırılmaması gereken bir fırsat!
CANLI SKOR
MACARİSTAN 1-0 TÜRKİYE
SIRBİSTAN 5-0 RUSYA
İkinci yarılar oynanıyor...
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CANLI PUAN DURUMU
Macaristan - 11 puan
Rusya - 8 puan
Sırbistan - 6 puan
TÜRKİYE - 6 puan
LİDER DE OLABİLİRİZ KÜME DE DÜŞEBİLİRİZ!
A Milli Takım'ımızın grupta lider olup A Ligi'ne çıkma ihtimali de, son sırada kalıp C Ligi'ne düşme ihtimali de var.
Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.
2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK
2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.