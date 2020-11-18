Haberler A Milli Futbol Takımı İşte A Milli Takım'ımızın grubunda CANLI puan durumu

İşte A 'ımızın grubunda CANLI puan durumu

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta heyecan dorukta! A 'ımız gruptaki son maçında deplasmanına konuk oluyor. Gruptaki diğer maçta ise sahasında 'yı ağırlıyor. Macaristan - maçı ve Sırbistan - Rusya maçı oynanırken işte B Ligi 3. Grup'ta an be an puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:26
İşte A Milli Takım'ımızın grubunda CANLI puan durumu

'nin son haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta 57. dakikada Siger'in golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Millilerin gruptan çıkması için Macaristan'ı mağlup etmesi gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise , karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Bu skor Ay Yıldızlı'lar için kaçırılmaması gereken bir fırsat!

CANLI SKOR

MACARİSTAN 1-0 TÜRKİYE
SIRBİSTAN 5-0 RUSYA

İkinci yarılar oynanıyor...

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CANLI PUAN DURUMU

Macaristan - 11 puan
Rusya - 8 puan
Sırbistan - 6 puan
TÜRKİYE - 6 puan

LİDER DE OLABİLİRİZ KÜME DE DÜŞEBİLİRİZ!

A Milli Takım'ımızın grupta lider olup A Ligi'ne çıkma ihtimali de, son sırada kalıp C Ligi'ne düşme ihtimali de var.

Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.

2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

2022 Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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