İşte A Milli Takım'ımızın grubunda CANLI puan durumu

UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Milli Takım 57. dakikada Siger'in golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Millilerin gruptan çıkması için Macaristan'ı mağlup etmesi gerekiyor.

Gruptaki diğer maçta ise Sırbistan, Rusya karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Bu skor Ay Yıldızlı'lar için kaçırılmaması gereken bir fırsat!



CANLI SKOR



MACARİSTAN 1-0 TÜRKİYE

SIRBİSTAN 5-0 RUSYA



İkinci yarılar oynanıyor...



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CANLI PUAN DURUMU



Macaristan - 11 puan

Rusya - 8 puan

Sırbistan - 6 puan

TÜRKİYE - 6 puan

LİDER DE OLABİLİRİZ KÜME DE DÜŞEBİLİRİZ!

A Milli Takım'ımızın grupta lider olup A Ligi'ne çıkma ihtimali de, son sırada kalıp C Ligi'ne düşme ihtimali de var.

Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.

2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.