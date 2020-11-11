Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: Türkiye - Hırvatistan maçında o an! Yediğimiz golde hakem faciası

: - maçında o an! Yediğimiz golde hakem faciası

ile arasında oynanan hazırlık maçı oldukça tempolu geçti ve hakem kararları mücadeleye damga vurdu. Karşılaşmanın 32. dakikasında skoru 1-1'e getiren golü atan Budimir topu önüne eliyle aldı. Müsabakanın hakemi çok net olan pozisyonu es geçerek tepki topladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:57
Son dakika: Türkiye - Hırvatistan maçında o an! Yediğimiz golde hakem faciası

Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadele izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşatırken, hakem kararları büyük tartışma konusu oldu. 'un attığı golle müsabakayı 1-0 önde götürdüğümüz dakikalarda savunmamızın arkasına sarkan Budimir topu önüne eliyle aldı ve karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Skoru 1-1'e getiren golü atan Budimir'in eliyle yaptığı ihlali es geçen maçın hakemi Slavko Vincic eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İşte o pozisyon


Görüntü Spor'dan alınmıştır

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