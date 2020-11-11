İşte Türkiye - Hırvatistan maçında muhtemel ilk 11'ler

2020'de çıktığı maçlarda galibiyeti bulunmayan A Milli Futbol Takımı, zorlu bir sınav daha veriyor. Türkiye, bugün 20.45'te özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.



TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MUHTEMEL İLK 11'LER



TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.



HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.



5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ

Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'a karşı oynayan Türkiye sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Sırbistan'la iki kez (0-0, 2-2) ve Rusya ile (1-1) berabere kalmıştı. Geçen ay Almanya ile yapılan hazırlık maçı da 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 5 maçını kazanamayan A Milli Takım yılın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Milliler Uluslar Ligi'nde ise 15 Kasım'da Rusya'yla 18 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.



221 GALİBİYETİMİZ VAR

Türkiye, Hırvatistan sınavıyla, tarihinde 584. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlılar, 97 yıllık tarihinde yaptığı 583 müsabakada 221 galibiyet, 139 beraberlik aldı. Sahadan 223 kez yenik ayrıldı.



GÜNEŞ'LE 100 GOL

A Milli Takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 48'i resmi, 19'u özel toplam 67 müsabakaya çıktı. Güneş'li milliler 100 gol atarken, 59 kez kalesini kapatamadı. Ay-yıldızlılar, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.



10. KEZ RAKİBİZ

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı Hırvatistan ile 10. kez karşılaşacak. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkiye 10 gol yerken, 6 kez fileleri sarstı.