Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye - Hırvatistan maçında muhtemel ilk 11'ler

İşte - Hırvatistan maçında muhtemel ilk 11'ler

ve ile oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesi , ’da Hırvatistan’ı ağırlayacak. 20.45’teki mücadele Spor’dan naklen yayınlanacak. Teknik direktör zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye - Hırvatistan maçında muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 00:43 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
İşte Türkiye - Hırvatistan maçında muhtemel ilk 11'ler

2020'de çıktığı maçlarda galibiyeti bulunmayan A Milli Takımı, zorlu bir sınav daha veriyor. , bugün 20.45'te özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. 'daki Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MUHTEMEL İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Sangare, Ozan Kabak, Kaan, Caner, Dorukhan, Berkay, Yusuf, Deniz, Efecan, Enes.

HIRVATİSTAN: Kalinic, Juranovic, Pongracic, Jedvaj, Melnjak, Badelj, Rog, Basic, Brekalo, Perisic, Petkovic.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ
Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında ilk maçını 3 Eylül'de 'a karşı oynayan Türkiye sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Sırbistan'la iki kez (0-0, 2-2) ve ile (1-1) berabere kalmıştı. Geçen ay Almanya ile yapılan hazırlık maçı da 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 5 maçını kazanamayan A yılın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Milliler Uluslar Ligi'nde ise 15 Kasım'da Rusya'yla 18 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.

221 GALİBİYETİMİZ VAR
Türkiye, Hırvatistan sınavıyla, tarihinde 584. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlılar, 97 yıllık tarihinde yaptığı 583 müsabakada 221 galibiyet, 139 beraberlik aldı. Sahadan 223 kez yenik ayrıldı.

GÜNEŞ'LE 100 GOL
A Milli Takım, Teknik Direktör yönetiminde 48'i resmi, 19'u özel toplam 67 müsabakaya çıktı. Güneş'li milliler 100 gol atarken, 59 kez kalesini kapatamadı. Ay-yıldızlılar, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

10. KEZ RAKİBİZ
A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı Hırvatistan ile 10. kez karşılaşacak. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkiye 10 gol yerken, 6 kez fileleri sarstı.

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