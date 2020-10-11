Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye'nin grubunda güncel puan durumu!

İşte 'nin grubunda güncel puan durumu!

Son dakika... A Milli Futbol Takım'ımız gruptaki 3. maçında 'ya konuk oldu. Milliler mücadeleden beraberlikle ayrılırken puanını 2'ye yükseltti. İşte B Ligi üçüncü grupta güncel puan durumu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:42
İşte Türkiye'nin grubunda güncel puan durumu!

Uluslar Ligi'nde mücadele eden A 'ımız, B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 'ya konuk oldu. ile oynanan mücadeleden mağlup ayrılan milliler Rusya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıda güzel oyunuyla berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında ile karşılaşacak. Öte yandan grupta oynanan diğer mücadelede Sırbistan evinde ağırladığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

İşte B Ligi 3. Grup'ta güncel puan durumu

1- Rusya - 7 puan

2- Macaristan - 6 puan

3- - 2 puan

4- Sırbistan - 1 puan

Millilerimizin UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde kalan maçlar

14.10.2020 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - Macaristan - Türkiye

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