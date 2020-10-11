Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Rusya-Türkiye maçının kaderini değiştiren iki kritik an!

İşte -Türkiye maçının kaderini değiştiren iki kritik an!

A , B Ligi 3. grup maçında ile karşılaştı. Rusya'nın başkenti 'da oynanan mücadele, Miranchuk ve 'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Millilerimizin sahadan beraberlikle ayrılmasıyla birlikte maçın kaderini değiştiren iki pozisyon ön plana çıktı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 00:48
İşte Rusya-Türkiye maçının kaderini değiştiren iki kritik an!

A , B Ligi 3. grup maçında ile karşılaştı. Rusya'nın başkenti 'da oynanan mücadele, Miranchuk ve 'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Millilerimiz sahadan beraberlikle ayrılırken maçın kaderini değiştiren iki pozisyon ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında 'un kritik kurtarışı ve 78. dakikada Cengiz Ünder'in direkten dönen şutu maçın kaderini değiştirdi.

İşte o pozisyonlar:

MERT GÜNOK'UN KRİTİK KURTARIŞI


CENGİZ ÜNDER'İN DİREKTEN DÖNEN ŞUTU

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