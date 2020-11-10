Şenol Güneş: Kapımız herkese açık

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynanacak 3 önemli maç öncesi dün önemli açıklamalar yaptı. "Biz bir aile olduk" diyen Güneş, "Ortak hayal ve ortak çalışmayla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Elimizde iyi bir kadro var ve kadroda olmayan heyecan dolu yetenekli gençlerimiz var. Onlar kendilerini daha da geliştirsinler, takımlarında başarılı olsunlar ve izlendiklerini bilsinler. Zamanı gelince bütün oyuncular katılacaktır. Caner Erkin ve Cenk Tosun, uzun saman sonra tekrar bizimle. Uzun bir sakatlık sonrası geri döndü. Deniz döndü, Berkay tekrar çağırıldı. İhtiyaç olunca bütün oyunculara kapımız açık" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

HERKESİ İZLİYORUZ

"Milli Takım'ın hedefi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde mücadele etmek ve Dünya Kupası'na katılmak. Uluslar Ligi'ni iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Takıma katabileceğimiz oyuncuları görmek istiyorduk. 3 maçımız var ve yorgunluğa bağlı değişiklik yapabiliriz. Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm oyuncuları takip ediyoruz. Sahneye çıkınca çalışan değil, sahneden önce çalışıp hazırlık yapan bir grubuz. Arda Turan, Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Ama maalesef bir düşüşe geçti. Şu anda tekrar küllerinden doğmak istiyor ve gayretli. Eğer başarılı olursa, bu sorumluluğu taşıyacak durumdaysa kimseye bu kapıyı kapatamayız. Taylan da düşündüğümüz oyuncular arasında."

CANER'DEN HOCASINA TEŞEKKÜR

Şenol Güneş'in basın toplantısında yer alan Caner Erkin de kısa bir konuşma yaptı: "Şenol Güneş'e verdiği fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz takımlarımızda iyi oynayıp, milli takıma seçilmek. İnşallah futbol hayatımın sonuna kadar milli takıma hizmet vermek istiyorum."