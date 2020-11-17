Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye maçı öncesi Macaristan'da şok! Dominik Szoboszlai kadrodan çıkarıldı

maçı öncesi 'da şok! kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mızın ile karşılaşacak 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Macaristan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 13:50
Türkiye maçı öncesi Macaristan'da şok! Dominik Szoboszlai kadrodan çıkarıldı

'ın 'yi 1-0 mağlup ettiği 'ta iki ay önce oynanan karşılaşmada galibiyet golünü atan kulübü Salzburg geri çağırınca kadrodan çıkartılıp 'ya gönderildi. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcu Türkiye maçında rövanşta sahada olmayacak.

maçında önceki gün sahada olan yıldız futbolcunun, kulübü Salzburg tarafından, Avusturya'daki sıkı karantina kuralları gerekçe gösterilerek geri çağrıldığı ortaya çıktı. Hafta sonunda ligdeki Sturm Graz karşılaşmasında oynatılabilmesi için kulübün bu yönde bir girişimde bulunduğu aktarıldı.

FIFA KURALINI KULLANDILAR
Macaristan Futbol Federasyonu, bunun üzerine oyuncunun kulübüne gönderildiğini açıkladı. 'nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin bu gibi durumlarda oyuncuları göndermeme hakkı bulunuyor.

DEVLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ
Macar futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak gösterilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'nın dev ekiplerini peşinden koşturuyor. Tahmini bonservis bedeli şimdiden en az 25 milyon Euro olarak gösterilen Szoboszlai, 'nın Milan kulübünün de içlerinde olduğu bir çok takım tarafından isteniyor.

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