Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye açıklaması! "Güçlerinin farkındayız"

Teknik Direktörü Marco Rossi'den açıklaması! "Güçlerinin farkındayız"

A Milli Futbol Takımımız'ın Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşacağı 'da teknik direktör Marco Rossi, " çok güçlü bir kadroya sahip. Çok yetenekli oyuncuları var. ’nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Onların gücünün farkındayız." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 19:12
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye açıklaması! "Güçlerinin farkındayız"

Teknik Direktörü Marco Rossi, Uluslar B Ligi 3. Grup ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İzlanda'yı yenip, Sırbistan ile berabere kaldıklarını hatırlatan Rossi, "Sırbistan maçında ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. İkinci yarıda beklediğim performans sergileyemedik. Yarınki maçta da iyi performans göstermemiz lazım. Endişeli değilim. Öz güvenimiz var. Oyuncularıma güveniyorum. Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip. Çok yetenekli oyuncuları var. 'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Onların gücünün farkındayız. Takım olarak oynarsak kazanabiliriz" diye konuştu.

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