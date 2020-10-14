Cengiz Ünder: Oynamayı bekliyorum

Rusya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve maçın gidişatını değiştiren Cengiz Ünder, dün basın toplantısına katıldı. Cengiz, Sırbistan'ı yenmek istediklerini söylerken, 90 dakika sahada kalabileceğini kaydetti. Rusya maçında takıma destek verdiği için mutlu olduğunu belirten Cengiz, "Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

PREMIER LİG HAYALİMDİ

Cengiz, salgın öncesi sürekli forma şansı bulduğunu dile getirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum. Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak" dedi.