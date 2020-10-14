İnanırsak başarırız!

Milli takım 13 Ekim 2015'te İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek EURO 2016 vizesi almıştı. 89. dakikada Selçuk İnan'ın frikik golüyle rakibini mağlup eden kırmızı- beyazlılar eleme aşamasında en iyi grup üçüncü olmuştu ve play-off oynamadan direkt katılım hakkı kazanmıştı. Milli takımın Twitter hesabı, bu olayı hatırlatarak bir video paylaştı. Twitter hesabından, "Biz inanırsak her şeyi başarabiliriz. Bazen adı Selçuk olur bazen bir başkası ama sahada Ay-Yıldızlı forma oldukça bir kahraman her zaman bulunur. #BizimÇocuklar" ifadelerini kullanıldı. Bu gönderiye büyük ilgi gösterildi.