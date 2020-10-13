Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelede Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye'nin Sırbistan'ı Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk edeceği maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNAYAMAYACAK!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

OZAN KABAK CEZALI!

Çağlar'ın haricinde bir diğer stoperimiz Ozan Kabak ise Rusya maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Sırbistan karşısında sahadaki yerini alamayacak.

SIRBİSTAN DA 7 İSİM KADRODA YER ALMADI!

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.