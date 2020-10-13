Milli Takım'a 'Güneş' doğdu

Mircea Lucescu döneminde başlayan gençleştirme operasyonunu sürdüren Güneş, iyi oyunun yanına skorları da ekledi. Sonuçta sahada pes etmeyen, geriye düşse de oyun disiplininden kopmayan, arkadaşlığın üst düzeye çıktığı bir Milli Takım'a sahip olduk. Deneyimli çalıştırıcı gençlik operasyonuna devam ederken takımın yaşı ileri yıldızlarını da iyi harmanladı. Burak Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Mert Günok gibi tecrübeli isimlerle, gençlerin kaynaşması sonucu herkesin sevdiği, benimsediği bir Milli Takım ortaya çıktı.



LEJYONERLERİN SAYISI 14

Fatih Terim'in futbol direktörlüğünde hayata geçirilen yerli oyuncuyu teşvik uygulaması da gençlerin önünü açtı. A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan karşılaşmalrı için aday kadroya çağırılan 28 kişiden 14'ü kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin kadrosundaki lejyonerlerden 4'ü İtalya, 4'ü İspanya, 3'ü Almanya, 2'si İngiltere ve 1'i Hollanda'da futbol hayatlarını sürdürüyorlar. Avrupa'daki rekabeti gören oyuncuların formu Milli Takıma yansıyor.

OZAN'IN YERİNE ÇAĞLAR

Milli Takımın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi Ozan Kabak cezalı. Rusya karşılaşmasında gördüğü kart sonrası cezalı duruma düşen 20 yaşındaki futbolcu yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakacak. Milil Takımı başarıya taşıyan Çağlar Söyüncü-Merih ikilisi bir kez daha birlikte Sırbistan'a duvar olacaklar.



BENİ GEÇEMEZ!

Merih Demiral, Milli Takım forması giymenin gurur verdiğini söyledi. Genç stoper "Saha içinde bir takım arkadaşının senin için koştuğunu, mücadele ettiğini görünce çok etkileniyorum. Bunu görünce sahaya adam geçirmemek için çıkıyorum. Bu beni motive ediyor" diye konuştu.



YAŞ ORTALAMASI 23.8'E KADAR DÜŞTÜ

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ilk 11'imizin yaş ortalaması 26.9'du. Milli Takım mücadeleye Mert (31), Zeki (23), Merih (22), Ozan (20), Umut Meraş (25), Efecan Karaca (31), Hakan Çalhanoğlu (26), Mahmut Tekdemir (32), Ozan Tufan (25), Kenan Karaman (26) ve Burak Yılmaz (35) 11'iyle başladı. Türkiye'nin maçı bitirdiği 11'in yaş ortalaması ise 23.8 oldu. Şenol Güneş'in öğrencileri maçı Mert (31), Zeki (23), Merih (22), Ozan (20), Umut (25), Okay (26), Ozan (25), Cengiz (23), Yusuf Yazıcı (23), Abdülkadir Ömür (21) ve Enes Ünal (23) 11'iyle tamamladı. Takımın en genci 20'lik Ozan Kabak oldu. En yaşlısı ise 35 yaşındaki forvetimiz Burak Yılmaz'dı.



HAKEM BULGAR

Milli Takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı. Buna göre kritik karşılaşmaya Bulgar hakem Giorgi Kabakov atandı. Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te oynanacak maçta Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.