Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

A maçının hazırlıklarına başladı

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Çarşamba günü 'la karşılaşacak A , zorlu maçın hazırlıklarına başladı. maçında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer isimler ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 01:04
A Milli Futbol Takımı Sırbistan maçının hazırlıklarına başladı

A , Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

() yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, dün deplasmanda oynanan müsabakasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Sırbistan müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

BİZE ULAŞIN