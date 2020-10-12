"Türkiye Milli Takımı Rusya'dan çok daha güçlü"

Lokomotiv Moskova'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, A Milli Takımımızın Rusya'dan çok daha güçlü bir takım olduğunu belirtti. Deneyimli yönetici, iki takımın oyuncularının seviyesini de kıyasladı.

"TÜRKİYE'NİN STOPERLERİ JUVENTUS VE SCHALKE'DEN"

48 yaşındaki Gerkus açıklamasında; "Milli maç birçok sorumu cevapladı. Rusya iyi durumda mı? Bence hayır, daha iyi durumda olabilir. Dikkati milli takım için yapılan oyuncu seçimine çekmek istiyorum. Türkiye'nin stoperleri Juventus ve Schalke'de oynuyor. Leicester City'nin 40 milyon avroluk kanat oyuncusu da yedekten geliyor. Bizim stoperimizde ise Semenov ve Kudryashov oynuyor. Akhmat ve Antalyaspor oyuncuları... Bu takımlara saygım var ancak bir Juventus değiller." dedi.