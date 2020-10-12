Haberler A Milli Futbol Takımı "Türkiye Milli Takımı Rusya'dan çok daha güçlü"

" Milli Takımı 'dan çok daha güçlü"

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında çok üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, rakibini elinden kaçırdı. 'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, Milli Takımı'nın Rusya'dan çok daha güçlü bir takım olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:00
"Türkiye Milli Takımı Rusya'dan çok daha güçlü"

'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, A Milli Takımımızın 'dan çok daha güçlü bir takım olduğunu belirtti. Deneyimli yönetici, iki takımın oyuncularının seviyesini de kıyasladı.

"TÜRKİYE'NİN STOPERLERİ JUVENTUS VE SCHALKE'DEN"
48 yaşındaki Gerkus açıklamasında; "Milli maç birçok sorumu cevapladı. Rusya iyi durumda mı? Bence hayır, daha iyi durumda olabilir. Dikkati için yapılan oyuncu seçimine çekmek istiyorum. 'nin stoperleri ve 'de oynuyor. Leicester City'nin 40 milyon avroluk kanat oyuncusu da yedekten geliyor. Bizim stoperimizde ise Semenov ve Kudryashov oynuyor. Akhmat ve oyuncuları... Bu takımlara saygım var ancak bir Juventus değiller." dedi.

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