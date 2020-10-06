300 milyon Euro’luk takım

A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen 28 oyuncunun piyasa değeri de dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt verilerine göre 28 futbolcunun değeri 300 milyon euro'yu aşarken, ilk sırada Çağlar Söyüncü yer alıyor. 40 milyon euro piyasa değeri bulunan Çağlar'ı 29 milyon euro ile Ozan Kabak, 27 milyon euro'yla Merih Demiral, 23'şer milyon euro'luk değerleriyle Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder takip ediyor. Orkun Kökçü, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, İrfan Can ve Mert Müldür de 10 milyon ve üzeri değerleriyle listede yer alıyor.