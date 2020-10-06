Bu takım iş yapar

Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan, hazırlık maçında da Almanya ile karşılaşacak Milli Takım, formda isimleriyle öne çıkıyor. Yurt dışında oynayan futbolcuların performansı teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Burak Yılmaz ile Zeki Çelik Lille'de, Ozan Tufan F.Bahçe'de, Emre Kılınç G.Saray'daki futboluyla dikkatleri üzerine çekerken, ay-yıldızlı ekibin de en önemli kozları olmaya hazırlanıyor.



KADRODA YILDIZ ÇOK

Takımlarında istikarlı olan Çağlar, Umut ve İrfan gibi isimlerle zorlu sınavlara hazır olan Türkiye, EURO 2021 ve 2022 Dünya Kupası öncesi de umut saçıyor. Şenol Güneş önderliğinde kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takımımız, alternatifli kadrosuyla da fark yaratıyor. Kalede Uğurcan, Mert, savunmada Merih, Kaan, ortada Yusuf, Okay, Cengiz, hücumda da Kenan ve Enes gibi oyuncular teknik heyetin kozları arasında yer alıyor.



KRAL HER YERDE ZİRVEDE

Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarının kadrosunda öne çıkan isim tartışmasız Burak Yılmaz. 35 yaşındaki futbolcu, kadrodaki oyuncular içinde 61 ile en çok ay-yıldızlı formayı giyen isim olmayı başarırken, gollerde de zirveye çıktı. 24 kez fileleri havalandıran ve en çok gol atan futbolcu unvanını alan yıldız futbolcuyu 10 golle Hakan Çalhanoğlu takip ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ PUSUDA

Millilerin hocası Şenol Güneş, 3 maç için çalışmalara devam ediyor. 28 kişilik kadroyu 23'e düşürecek olan Güneş, Almanya maçında işi sıkı tutacak. İdeal 11'le bu maça çıkacak kurt hoca, gençlere de bu 90 dakikada şans verecek.



ALMANYA UÇUŞU BUGÜN

Ayyıldızlılar, Almanya maçı için bugün bu ülkeye gidecek. 11.00'de İstanbul'dan hareket edecek olan Milli Takım, 21.00'de de maçın oynanacağı Köln Stadı'nda idman yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş de 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.