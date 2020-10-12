Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya maçı dikkat çeken Enes Ünal yorumu!

maçı dikkat çeken yorumu!

'nde oynanan maçı sonrasında 'den açıklama geldi. Spor'a konuşan Metin, 'ın yeteri kadar şans bulduğunu fakat bu şansı değerlendiremediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:33
Rusya maçı dikkat çeken Enes Ünal yorumu!

'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Maçın ardından Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metin, 'ın yıllardır forma şansı bulduğunu fakat bu şansı iyi değerlendiremediğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Milli Takım'da kimsenin ayağına gelmeyen şanslar Enes Ünal'a geldi. Efecan'a 30 yaşında gelen şans, Enes'e çok erken geldi. Çok inandığım bir oyuncu değil benim. İyi ve kötü dönemleri oluyor. Enes'in çok fazla şans bulduğunu ifade ediyorum, bence iyi değerlendiremedi. Milli Takım'da, gittiği takımlarda şans geldi. Hep, 'Ne zaman olacak, bu sefer olur mu, bu sene olacak mı?' durumu var.

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