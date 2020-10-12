Rusya maçı dikkat çeken Enes Ünal yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Maçın ardından eski milli futbolcu Tümer Metin TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metin, Enes Ünal'ın yıllardır milli takımda forma şansı bulduğunu fakat bu şansı iyi değerlendiremediğini söyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Milli Takım'da kimsenin ayağına gelmeyen şanslar Enes Ünal'a geldi. Efecan'a 30 yaşında gelen şans, Enes'e çok erken geldi. Çok inandığım bir oyuncu değil benim. İyi ve kötü dönemleri oluyor. Enes'in çok fazla şans bulduğunu ifade ediyorum, bence iyi değerlendiremedi. Milli Takım'da, gittiği takımlarda şans geldi. Hep, 'Ne zaman olacak, bu sefer olur mu, bu sene olacak mı?' durumu var.