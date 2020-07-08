Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak
Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasının Sivas'ta oynanmasına karar verildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızın Macaristan ile oynayacağı maçın şehri belli oldu.
Buna göre millilerimiz, 3 Eylül tarihinde rakibini Sivas'ta konuk edecek.
DİĞER MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye
09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye
12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan
14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 18:17
- Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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