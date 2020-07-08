Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızın Macaristan ile oynayacağı maçın şehri belli oldu.

Buna göre millilerimiz, 3 Eylül tarihinde rakibini Sivas'ta konuk edecek.

DİĞER MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya