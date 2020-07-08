Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Macaristan maçınının oynanacağı il açıklandı!

Son dakika: - maçı Sivas'ta oynanacak

Son dakika: Türkiye - Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak

Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak - karşılaşmasının Sivas'ta oynanmasına karar verildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızın ile oynayacağı maçın şehri belli oldu.

Buna göre millilerimiz, 3 Eylül tarihinde rakibini Sivas'ta konuk edecek.

DİĞER MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan -

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:17
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