Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya'da corona şoku! Mario Fernandes kadrodan çıkarıldı

'da corona şoku! kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi: A 'ın 'nde Pazar günü karşılaşacağı ’da corona virüsü şoku yaşanıyor. Rusya’nın tecrübeli sağ beki , corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:59
Rusya'da corona şoku! Mario Fernandes kadrodan çıkarıldı

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Pazar günü A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Milli Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Rusya Milli Takımı'nda cuma günü yapılan corona virüsü testlerinin ardından yıldız sağ bek 'te pozitif bulguya rastlandı. Bireysel karantinaya alınan Fernandes, Türkyie maçının kadrosundan çıkarıldı.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Milli Takımı da Twitter üzerinden Mario Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Cuma günü, Rusya futbolcuları ve teknik ekibi, UEFA'nın maç öncesi Covid-19 testinden geçti. Mario Fernandes'in ise corona virüsü enfeksiyonuna kapıldığını gösteren sonuç elde edildi" denildi.

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