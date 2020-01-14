Şenol Güneş: Türkiye için birlikteyiz
Şenol Güneş, ülke futbolu için konuştuklarını söyledi, “Güzel projeler var. Ancak sabırla çalışmalıyız” dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sorunların ortak olduğunu dile getirdi. Çalıştaydaki konuşmalarda ortak konulara değinildiğini belirten Güneş, "Sadece spor için değil Türkiye'nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular da burada konuşulmaya başlandı. Ülke futbolunu, gençlerin ve çocukların daha iyi olabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk" dedi. Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada Spor Bakanlığı'na, federasyona, spor kulüplerine çok iş düşüyor. Bir futbol adamı olarak gelinen noktayı çok önemsiyorum. Artık doğaçlama yaptığımız işleri belli plan içerisinde akıl koyarak, vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğimizde de onu görüyoruz. Çok güzel projeler var ama sabıra ve çalışmaya ihtiyaç var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilir."
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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