Şenol Güneş: Türkiye için birlikteyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sorunların ortak olduğunu dile getirdi. Çalıştaydaki konuşmalarda ortak konulara değinildiğini belirten Güneş, "Sadece spor için değil Türkiye'nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular da burada konuşulmaya başlandı. Ülke futbolunu, gençlerin ve çocukların daha iyi olabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk" dedi. Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada Spor Bakanlığı'na, federasyona, spor kulüplerine çok iş düşüyor. Bir futbol adamı olarak gelinen noktayı çok önemsiyorum. Artık doğaçlama yaptığımız işleri belli plan içerisinde akıl koyarak, vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğimizde de onu görüyoruz. Çok güzel projeler var ama sabıra ve çalışmaya ihtiyaç var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilir."