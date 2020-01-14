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14 Ocak 2020, Salı
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Büyük şok: Merih ’de yok!

Büyük şok: Merih Euro 2020’de yok!

son dönemde artan çapraz bağ sakatlıklarına Merih Demiral da eklendi. maçında sakatlanan milli oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu. 'nın ardından Merih de 'yi kaçıracak.

formasıyla ilk golünün attığı maçında sakatlanan milli oyuncunun, sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Aynı zamanda menisküsünde yırtık tespit edilen 21 yaşındaki milli oyuncu sezonu kapattı. Geçtiğimiz günlerde çapraz bağları kopan ile bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan Dorukhan ve Abdülkadir'in ardından Merih'in de 'yi kaçıracak olması moralleri bozdu. Öte yandan aynı maçta Roma'nın 20 yaşındaki İtalyan yıldızı Zaniolo'nun da çapraz bağları koptu. 2019-2020 sezonuna kötü anlamda damga vuran çapraz bağ sakatlıklarını Luyindama, Sane, Depay, Andone, Chiellini gibi isimler de yaşadı.

  1. 14.1.2020
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