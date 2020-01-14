Büyük şok: Merih Euro 2020’de yok!
Futbolda son dönemde artan çapraz bağ sakatlıklarına Merih Demiral da eklendi. Roma maçında sakatlanan milli oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu. Yusuf Yazıcı'nın ardından Merih de EURO 2020'yi kaçıracak.
Juventus formasıyla ilk golünün attığı Roma maçında sakatlanan milli oyuncunun, sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Aynı zamanda menisküsünde yırtık tespit edilen 21 yaşındaki milli oyuncu sezonu kapattı. Geçtiğimiz günlerde çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı ile bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan Dorukhan ve Abdülkadir'in ardından Merih'in de EURO 2020'yi kaçıracak olması moralleri bozdu. Öte yandan aynı maçta Roma'nın 20 yaşındaki İtalyan yıldızı Zaniolo'nun da çapraz bağları koptu. 2019-2020 sezonuna kötü anlamda damga vuran çapraz bağ sakatlıklarını Luyindama, Sane, Depay, Andone, Chiellini gibi isimler de yaşadı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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