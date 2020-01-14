Büyük şok: Merih Euro 2020’de yok!

Juventus formasıyla ilk golünün attığı Roma maçında sakatlanan milli oyuncunun, sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Aynı zamanda menisküsünde yırtık tespit edilen 21 yaşındaki milli oyuncu sezonu kapattı. Geçtiğimiz günlerde çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı ile bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan Dorukhan ve Abdülkadir'in ardından Merih'in de EURO 2020'yi kaçıracak olması moralleri bozdu. Öte yandan aynı maçta Roma'nın 20 yaşındaki İtalyan yıldızı Zaniolo'nun da çapraz bağları koptu. 2019-2020 sezonuna kötü anlamda damga vuran çapraz bağ sakatlıklarını Luyindama, Sane, Depay, Andone, Chiellini gibi isimler de yaşadı.