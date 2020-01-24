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24 Ocak 2020, Cuma
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Dev buluşma

Dev buluşma

'da bulunan Gençlik ve . , dün A Teknik Direktörü 'i ziyaret etti.

'da bulunan Gençlik ve . , dün A Teknik Direktörü 'i ziyaret etti. Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşmede Güneş, ve beraberindeki heyete müze niteliğindeki tesisi tanıttı. Kasapoğlu, tecrübeli teknik adam ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Milli Takım formasını ve ile deplasmanda oynanan maçın ardından soyunma odasında çektirilen fotoğrafı hediye etti.

  1. 24.1.2020
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