Dev buluşma

İstanbul'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşmede Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete müze niteliğindeki tesisi tanıttı. Kasapoğlu, tecrübeli teknik adam ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Milli Takım formasını ve Fransa ile deplasmanda oynanan maçın ardından soyunma odasında çektirilen fotoğrafı hediye etti.