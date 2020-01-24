Dev buluşma
İstanbul'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
İstanbul'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşmede Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete müze niteliğindeki tesisi tanıttı. Kasapoğlu, tecrübeli teknik adam ile yaptığı görüşmede A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Milli Takım formasını ve Fransa ile deplasmanda oynanan maçın ardından soyunma odasında çektirilen fotoğrafı hediye etti.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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