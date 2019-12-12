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12 Aralık 2019, Perşembe
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Selam için savunma

Selam için savunma

’ın Arnavutluk ve maçlarında verdiği asker selamı için ’ya savunma verildi. Avrupalı isimlerin selamları emsal gösterildi.

A , 'na destek olmak Arnavutluk ve maçlarında asker selamı vermiş, 'da bir skandala imza atarak soruşturma başlatmıştı. dün, UEFA'nın başlattığı bu soruşturma sebebiyle savunma verdi. Başkanı , 1. Başkan Vekili , yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, milli futbolcular ve 'nun da içlerinde bulunduğu 10 kişilik heyet, soruşturmanın iptalini istedi. Daha önce müsabaka içerisinde Avrupa'dan bazı futbolcuların da asker selamı verdiği ve ceza almadığı şeklinde emsal gösteren heyet, bu soruşturmanın yanlış olduğunu belirtti. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun da "Biz sevincimizi vatanımızla, insanlarımızla, askerlerimizle paylaştık. Hiçbir siyasi mesajımız yok. Her şey ülkemiz için" dediler.

UEFA'YA SELAM OLSUN
A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız isimleri EURO 2020 elemeleri sırasında attıkları gollerin ardından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için asker selamı vermişti. UEFA bu yüzden soruşturma açmıştı.
  1. 12.12.2019
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