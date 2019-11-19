MAÇ SONUCU Polski Cukier 73-95 Türk Telekom
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Torun kentinede oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.
Polski Cukier: 73 - Türk Telekom: 95
Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.
Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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