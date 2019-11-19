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19 Kasım 2019, Salı
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MAÇ SONUCU 73-95

MAÇ SONUCU Polski Cukier 73-95 Türk Telekom

Erkek Basketbol Takımı Torun kentinede oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi 'i 95-73 yendi.

: 73 - : 95

Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.

Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.

  1. 20.11.2019
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