MAÇ SONUCU Asvel 84-90 Anadolu Efes | MAÇ ÖZETİ

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 22-25 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: ASVEL 45-46 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: ASVEL 66-70 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: ASVEL 84-90 ANADOLU EFES