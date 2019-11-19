MAÇ SONUCU Asvel 84-90 Anadolu Efes | MAÇ ÖZETİ
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaştı. Temsilcimiz zorlu mücadeleden 84-90 galibiyetle ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.
Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.
1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 22-25 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: ASVEL 45-46 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: ASVEL 66-70 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: ASVEL 84-90 ANADOLU EFES
- 19.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 01:15
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