MAÇ SONUCU Asvel 84-90 Anadolu Efes | MAÇ ÖZETİ - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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MAÇ SONUCU Asvel 84-90 | MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Asvel 84-90 Anadolu Efes | MAÇ ÖZETİ

, 'nde normal sezonun 9. haftasında temsilcisi ASVEL ile karşılaştı. Temsilcimiz zorlu mücadeleden 84-90 galibiyetle ayrıldı.

'nde normal sezonun 9. haftasında , Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

1. PERİYOT SONUCU: ASVEL 22-25 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: ASVEL 45-46 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: ASVEL 66-70 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: ASVEL 84-90 ANADOLU EFES

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 01:15
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