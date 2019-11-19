İşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri İşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

İşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

İşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar

E Grubu'nda 'ı 2-0 yenen Galler, 'ye bilet alan 20. takım oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 'nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.

C Grubu'nda sahasında 'yı 6-1 yenen 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry'nin "hat-trick" yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.

G Grubu'nda Polonya ve , I Grubu'nda da ve , gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

20 TAKIM BELLİ OLDU

Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra , Çekya, , Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, , İsveç, Polonya, Avusturya, , Belçika, Rusya, ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

E GRUBU

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

G GRUBU

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

I GRUBU

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN