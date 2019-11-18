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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Bizim gençler süper!

Bizim gençler süper!

müthiş bir jenerasyon yakaladı. dün bir kez daha genç isimleri sahaya sürdü. Andorra maçına 23.4 yaş ortalamasıyla çıktık.

gelecek yıllara damga vuracak bir jenerasyon buldu. dün bir kez daha genç isimleri sahaya sürdü. Milli Takımımızın dün Andorra karşısında sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 23.4'tü. Güneş'in grubun son karşılaşmasında kullandığı 11 müthiş bir futbol sergiledi. Savunmada rakibe tek bir pozisyon vermeyen genç yıldızlarımız, hücumda da topu çok iyi kullandı. Şenol Güneş de karşılaşma sonunda genç oyuncuları tebrik etti.

Andorra kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte bir dünya rekorunun altına imzasını attı. 39 yaşındaki Lima 22.5 yıl Andorra formasını giydi. Böylece 'en uzun süre milli formayı giyen futbolcu' rekorunun sahibi oldu.

  1. 18.11.2019
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