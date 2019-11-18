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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Bize her yer

Bize her yer Türkiye

Andorra’da tribünleri Türk bayraklarıyla donattık. Taraftarlar, “Bize her yer ” diye stadı inletti. , Andorra'da yalnız kalmadı. Taraftarlarımız, 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli 'da, tribünleri doldurdu.

, Andorra'da yalnız kalmadı. Taraftarlarımız, 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli 'da, tribünleri doldurdu. Türk bayraklarıyla stadı donatan yaklaşık bin kadar taraftarımız, A Milli Takım'a büyük bir destek verdi. Andorralı futbolseverlerin adeta deplasmana seyircisi durumuna düştüğü karşılaşmada, Türk taraftarlar yaptıkları ilginç tezahüratla bu durumu ortaya koydu. Futbolseverlerimiz, "Bize her yer " tezahüratıyla Andorra'da kırmızı-beyaz bir gece yaşattı. 90 dakika susmayan taraftarlarımız, aldığımız galibiyeti Milli Takımımızla doyasıya kutladı.

  1. 18.11.2019
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