Milli Takım, Andorra'da yalnız kalmadı. Taraftarlarımız, 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli Ulusal Stadyum'da, tribünleri doldurdu. Türk bayraklarıyla stadı donatan yaklaşık bin kadar taraftarımız, A Milli Takım'a büyük bir destek verdi. Andorralı futbolseverlerin adeta deplasmana seyircisi durumuna düştüğü karşılaşmada, Türk taraftarlar yaptıkları ilginç tezahüratla bu durumu ortaya koydu. Futbolseverlerimiz, "Bize her yer Türkiye" tezahüratıyla Andorra'da kırmızı-beyaz bir gece yaşattı. 90 dakika susmayan taraftarlarımız, aldığımız galibiyeti Milli Takımımızla doyasıya kutladı.