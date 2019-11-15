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15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Devlet Bahçeli A Milli Takım'ı tebrik etti

A Milli Takım'ı tebrik etti

Devlet Bahçeli A Milli Takım'ı tebrik etti

Genel Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bileti alan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , A Milli Futbol Takımı'nın 'ye katılım başarısı göstermesini attığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ay-yıldızlı ekibi ve teknik direktör 'i tebrik etti.

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

A Milli Futbol Takımımız dün akşam hepimize haklı bir gurur ve sevinç yaşattı. Helal terlerini yeşil zemine dökerek Türk milletinin göğsünü kabartan başta futbolcularımız olmak üzere, Federasyon Yönetimiyle, Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik heyetle iftihar ediyorum.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımımıza üstün muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye'nin yükseliş süreci her alanda tesir ve neticesini gösterecek, hasretle beklediğimiz zaferler halka halka büyüyüp genişleyecektir.

Başarının sınırlarını azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum.

Gelecek Türk Milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım.

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  1. 15.11.2019
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