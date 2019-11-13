İzlanda bizi çok zorluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda ile bugüne kadar 12 maç yaptı. Ay-yıldızlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet 9 mağlubiyet aldı.
Türkiye, karşılaşacağı İzlanda ile daha önce 12 maç yaptı. Ayyıldızlılar, 9 kez yenildi ve rakibini 2 kez mağlup etti. Bu galibiyetler 12 Ekim 1994'te 5-0'la ve 13 Ekim 2015'te 1-0'lık skorlarla geldi. 1980 yılından bu yana yapılan maçlardan sadece 2'si berabere sonuçlandı.
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