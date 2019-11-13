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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Cengiz’e başarılar

Cengiz’e başarılar

A Milli Futbol Takımı, üzerinden için bir başarı mesajı yayınladı. Mesajda "A formasını tam 3 yıl önce bugün karşısında ilk kez giyen ve o günden beri başarıyla terleten Cengiz Ünder'e Milli Takım'da nice büyük başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım, hesabından için başarı mesajı yayınladı. 12 Kasım 2016'da milli formayı karşılaşmasında ilk kez sırtına geçiren 22 yaşındaki futbolcu için, "A formasını tam 3 yıl önce bugün Kosova karşısında ilk kez giyen ve o günden beri başarıyla terleten Cengiz Ünder'e Milli Takım'da nice büyük başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 13.11.2019
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