Cengiz’e başarılar

A Milli Takım, sosyal medya hesabından Cengiz Ünder için başarı mesajı yayınladı. 12 Kasım 2016'da milli formayı Kosova karşılaşmasında ilk kez sırtına geçiren 22 yaşındaki futbolcu için, "A Milli Takım formasını tam 3 yıl önce bugün Kosova karşısında ilk kez giyen ve o günden beri başarıyla terleten Cengiz Ünder'e Milli Takım'da nice büyük başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.