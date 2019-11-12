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12 Kasım 2019, Salı
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Sigthorsson: Avrupa’nın en zorlu atmosferinden oynayacağız

Sigthorsson: Avrupa’nın en zorlu atmosferinden oynayacağız

elemeleri H Grubu 9. maçında , İzlanda'yı Stadyumu'nda konuk edecek. Kritik mücadele öncesi bir dönem 'a transfer olan İzlandalı futbolcu , Türkiye atmosferi ile ilgii çarpıcı açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımımız, Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak.

2016 yazında 'ın Nantes'dan 1 yıllığına kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle 6 ay sonra sözleşmesini feshettiği , zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Stadyumu'nun atmosferinden bahseden İzlandalı golcü, "Avrupa'nın en zorlu atmosferinden oynayacağız. Zor bir maç olacak ancak daha önce 'ye karşı başarılı sonuçlar aldık bu da bize özgüven veriyor" diye konuştu.
Sigthorsson, "Üç yıl önce Galatasaray'a imza attım ama bu stadyumda hiç maça çıkamadım. Benim için de ilginç bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 'in AIK kulübünde forma giyen Sigthorsson geride kalan 17 maçta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncunun EURO 2020 Elemeleri'nde de 3 golü var.

  1. 12.11.2019
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