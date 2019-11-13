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13 Kasım 2019, Çarşamba
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19.00’da konuşacak

19.00’da konuşacak

EURO 2020 Elemeleri kapsamında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A 'da , bugün 'nde düzenleyecek.

A 'ın medya programı belli oldu. , bugün 19.00'da ASY 'nde düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da burada yapacak. İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren ise 17.30'da konuşacak.

  1. 13.11.2019
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