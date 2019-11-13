19.00’da konuşacak
EURO 2020 Elemeleri kapsamında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
A Milli Takım'ın medya programı belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 19.00'da ASY Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da burada yapacak. İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren ise 17.30'da konuşacak.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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