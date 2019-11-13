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13 Kasım 2019, Çarşamba
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5 yıl sonra Telekom’da

5 yıl sonra Telekom’da

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçıyla birlikte 5 yıl aradan sonra Stadyumu'na dönmüş olacak. Milliler 'de son karşılaşmasını 2014'te Kazakistana karşı oynamıştı.

A Milli Takım, İzlanda maçıyla birlikte 5 yıl aradan sonra Stadı'na dönüyor. Burada son maçını 16 Kasım 2014'te 'a karşı oynayan milliler, 3-1 kazanmıştı. Bu maç, kale arkasında taraftarlarla tartışan 'in stadı terk ettiği karşılaşmaydı.

8. MAÇINI YAPACAK

TT Stadyumu kapılarını 10 Ağustos 2011'de Estonya ile oynanan maçta açtı. Milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. 11 gol atan , 9 gole engel olamadı.

  1. 13.11.2019
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