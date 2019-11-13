5 yıl sonra Telekom’da
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçıyla birlikte 5 yıl aradan sonra Türk Telekom Stadyumu'na dönmüş olacak. Milliler Ali Sami Yen'de son karşılaşmasını 2014'te Kazakistana karşı oynamıştı.
A Milli Takım, İzlanda maçıyla birlikte 5 yıl aradan sonra Türk Telekom Stadı'na dönüyor. Burada son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan'a karşı oynayan milliler, 3-1 kazanmıştı. Bu maç, kale arkasında taraftarlarla tartışan Volkan Demirel'in stadı terk ettiği karşılaşmaydı.
8. MAÇINI YAPACAK
TT Stadyumu milli takıma kapılarını 10 Ağustos 2011'de Estonya ile oynanan maçta açtı. Milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. 11 gol atan Türkiye, 9 gole engel olamadı.
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