5 yıl sonra Telekom’da

A Milli Takım, İzlanda maçıyla birlikte 5 yıl aradan sonra Türk Telekom Stadı'na dönüyor. Burada son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan'a karşı oynayan milliler, 3-1 kazanmıştı. Bu maç, kale arkasında taraftarlarla tartışan Volkan Demirel'in stadı terk ettiği karşılaşmaydı.

8. MAÇINI YAPACAK

TT Stadyumu milli takıma kapılarını 10 Ağustos 2011'de Estonya ile oynanan maçta açtı. Milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. 11 gol atan Türkiye, 9 gole engel olamadı.