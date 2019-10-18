'Kirli oyuna gelmeyiz'

Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın Milli Takım oyuncularımızın 'asker selamı"na soruşturma başlatmasını yine eleştirdi. Kasapoğlu, "Futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini gördük. Futboldaki gücü herkes tarafından malum olan Fransa gibi bir ülkenin manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğiz" diye konuştu.



ERDOĞAN GENÇLERE ÇOK GÜVENİYOR

Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, bundan sonra da mazlumlara el uzatma konusunda aynı anlayışla devam edeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güveninin çok fazla olduğunu da söyledi ve ekledi: "Gençlerimizin hayaller kurmasından ve gerçekleşmesi için çaba sarf etmelerinden yanayız. Hayal ve çaba birlikte olduğu müddetçe muvaffak olacağımıza inanıyoruz."