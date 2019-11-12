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12 Kasım 2019, Salı
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Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

 Takım'ın yıldız isimlerinden için dün Riva'da sürpriz bir kutlama vardı. Takım arkadaşları, 25. yaşına giren Kaan için organizasyonu yaptı.

Takım'ın yıldız isimlerinden için dün Riva'da sürpriz bir kutlama vardı. Takım arkadaşları, 25. yaşına giren Kaan için organizasyonu yaptı. Kaan, pastanın ilk dilimini de kaptan Emre'nin elinden yedi.

  1. 12.11.2019
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