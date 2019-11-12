Sürpriz kutlama

Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan için dün Riva'da sürpriz bir kutlama vardı. Takım arkadaşları, 25. yaşına giren Kaan için doğum günü organizasyonu yaptı. Kaan, pastanın ilk dilimini de kaptan Emre'nin elinden yedi.