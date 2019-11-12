Altay tekrar A takımda - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Altay tekrar A takımda

Altay tekrar A takımda

Altay tekrar A takımda

İzlanda karşılaşmasının ilk idmanını dün akşam yapan A 'da, sakatlığı bulunan Emre bireysel, tedavileri süren ve Burak salonda çalıştı. 'ın sakatlığı nedeniyle da idmanda A takımla çalıştı.

İzlanda karşılaşmasının ilk idmanını dün akşam yapan A 'da, sakatlığı bulunan Emre bireysel, tedavileri süren ve Burak salonda çalıştı. 'ın sakatlığı nedeniyle da idmanda A takımla çalıştı.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay tekrar A takımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN