Altay tekrar A takımda

İzlanda karşılaşmasının ilk idmanını dün akşam yapan A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan Emre bireysel, tedavileri süren İrfan Can ve Burak salonda çalıştı. Gökhan Akkan'ın sakatlığı nedeniyle Altay Bayındır da idmanda A takımla çalıştı.