Altay tekrar A takımda
İzlanda karşılaşmasının ilk idmanını dün akşam yapan A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan Emre bireysel, tedavileri süren İrfan Can ve Burak salonda çalıştı. Gökhan Akkan'ın sakatlığı nedeniyle Altay Bayındır da idmanda A takımla çalıştı.
İzlanda karşılaşmasının ilk idmanını dün akşam yapan A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan Emre bireysel, tedavileri süren İrfan Can ve Burak salonda çalıştı. Gökhan Akkan'ın sakatlığı nedeniyle Altay Bayındır da idmanda A takımla çalıştı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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