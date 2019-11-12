Bir Türk her işi başarır

Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Şenol Güneş, Avrupa'daki milli futbolcularla ilgili görüşlerini de aktardığı basın toplantısında sözlerini şöyle tamamladı: "Öncelikle onların hocaları ne derse desin ben onlarla gurur duyuyorum. Karakter ve oyuncu olarak doğru yolda gidiyorlar. Takdir edilmeleri de sevindirici bir olay. Başkalarının söylemleriyle takdirleri görmemiz doğru değil. Türk insanına imkan ve zaman verilse her işi başarır. Eğitim ve birlikte organizasyon konusunda biraz sıkıntımız var. Tartışma bizde kavga olarak algılanıyor. Bu şartlar içinde sayısı az olan ama temsilleri iyi olan bu oyuncuların sayısının artmasını diliyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ancak aldığınız saha sonuçları, unvanlar, paralar sizi bozmamalı. Kendim için de söylerim, 52 yıl bu işin içinde olup itibarımın olması benim en büyük kazancımdır."