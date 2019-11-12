Şenol Güneş: Son adımı da iyi atacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün basının karşısına çıktı, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynanacak son iki maç için sözlerine başlayan Güneş, "Gelinen noktada EURO 2020'nin kaçmaması gerekiyor, hatta kaçmamalı. Yarışta ilk günden bugüne gelene kadar oldukça mesafe kaydettik ve son düzlüğe geldik. Son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

HALK BİZİ BENİMSİYOR

"Hedefimiz bu iki karşılaşmada 6 puan ama burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamız için yeterli. İstanbul'da olan taraftarları tribüne bekliyoruz, Anadolu'daki taraftarlarımızın da dualarını istiyoruz. Türk insanının beklentilerine cevap verecek bir takım olmak istiyoruz. Halk bizi benimsiyor. Ait olma duygusu hem topçularda hem taraftarda var ve bu güzel bir şey. Yeni oyuncuların da önünü açmak istiyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmanın tecrübesiyle Dünya Kupası'na da katılarak Türk futbolunun güzelliklerini de ortaya koyarız."

ÇEKİNMEDEN OYNAYACAĞIZ

"İzlanda'nın kadrosunda kaleciyle birlikte 2 oyuncusu şu anda takımdan ayrı çalışıyor. Ancak alternatif isimler de yeterli şekilde aynı görevleri yapabiliyorlar. Kuvvet, dayanıklılık ve oyun disiplini olan bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü tabii ki dikkate alacağız ama onlardan çekinmeden oynayacağız. Bizim de eksiklerimiz olabilir ama sahaya çıktıktan sonra bunu eksik olarak görmemek gerekiyor. Maça bakışları ve felsefeleri önemli olacak. En az onlar kadar isteyeceğiz. Bizi sahasında yenen takımı burada yenip gruptan çıkmak istiyoruz."

GÜNEŞ, ELEMELERDEKİ SON 2 MAÇ İÇİN ŞU YORUMU YAPTI:

'EMRE'Yİ AYRI TUTUYORUM'

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun takımla birlikte kampta olacağını belirten Şenol Güneş, "Emre'yi ayrı bir yerde tutuyorum. Sakat da olsa sağlam da olsa bizimle olmasını istiyorum. Sakatlığının hangi boyutta olduğunu göreceğiz. Emre bizim kaptanımız. Aynı zamanda oyuncu olarak faydasının dışında lider olarak da görevini yapıyor. Yaş ve sakatlık itibari ile her şeye katlanıp oynamaya çalışıyor. Bizimle beraber olacak ve oynayıp oynamayacağıyla ilgili sürece bakacağız. Kampa ilk gelen oydu. Cuma gününden bu yana kampta" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 100'LE OYNAMALIYIZ'

İzlanda'nın duran toplarda etkili olduğunu hatırlatan Güneş, bu konuda oyuncularına da mesaj gönderdi: "Fizik boyut kadar taktik anlayış da önemli. Bize 2 duran toptan gol attı, Fransa'dan da duran topta gol yedik. Zaten 3 gol yedik. Ama biz de duran toptan gol atıyoruz. Çıkacak olan takımda bunların hepsini düşüneceğiz. Tüm takım defansif ve ofansif olarak yüzde 100'le oynamalı."