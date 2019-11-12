İzlanda maçına İngiliz hakem - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri İzlanda maçına İngiliz hakem

İzlanda maçına İngiliz hakem

İzlanda maçına İngiliz hakem

'nin İzlanda ile perşembe günü oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem yöneteceği açıklandı.

'nin İzlanda ile perşembe günü oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem yöneteceği açıklandı. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzlanda maçına İngiliz hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN