İzlanda maçına İngiliz hakem
Türkiye'nin İzlanda ile perşembe günü oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yöneteceği açıklandı.
Türkiye'nin İzlanda ile perşembe günü oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yöneteceği açıklandı. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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