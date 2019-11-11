Türkiye gruptan nasıl çıkar! İşte ihtimaller

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 yolunda Perşembe günü İzlanda ile son derece kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. H Grubu'nda Türkiye, Fransa ve İzlanda grupta ilk 2 sırayı alabilmek için kıyasıya bir mücadele verirken EURO 2020 hesapları yapılmaya başlandı. İşte Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 22:39
Güncelleme: 11.11.2019 22:39
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EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele veriyor.
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İlk 8 maçta harika bir performans sergileyen milliler, 19 puanla grup lideri konumunda bulunuyor.
19 puanlı Fransa averajla Türkiye'yi takip ederken, 15 puanlı İzlanda 3. sırada yer alıyor.
Türkiye, Perşembe günü İzlanda ile zorlu mücadelede kozlarını paylaşacakken Fransa ise Moldova'yı ağırlayacak.
A Milli Takım'a İzlanda karşısında alınacak bir puan EURO2020'ye katılmamızı sağlayacak.