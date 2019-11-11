Türkiye gruptan nasıl çıkar! İşte ihtimaller

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 yolunda Perşembe günü İzlanda ile son derece kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. H Grubu'nda Türkiye, Fransa ve İzlanda grupta ilk 2 sırayı alabilmek için kıyasıya bir mücadele verirken EURO 2020 hesapları yapılmaya başlandı. İşte Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:39 Güncelleme: 11.11.2019 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





