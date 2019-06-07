Çakır düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakemimiz Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde de görev alacak. Bu yıl uluslararası birçok maçta düdük çalan Çakır, D Grubu'nda Danimarka ile İrlanda arasında oynanacak maçı yönetecek.