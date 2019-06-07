Çakır düdük çalacak – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Çakır düdük çalacak

Çakır düdük çalacak

kokartlı Türk hakemimiz , 'nde de görev alacak.

kokartlı Türk hakemimiz , 'nde de görev alacak. Bu yıl uluslararası birçok maçta düdük çalan Çakır, D Grubu'nda ile İrlanda arasında oynanacak maçı yönetecek.

  1. 7.6.2019
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