Çakır düdük çalacak
FIFA kokartlı Türk hakemimiz Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde de görev alacak.
FIFA kokartlı Türk hakemimiz Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde de görev alacak. Bu yıl uluslararası birçok maçta düdük çalan Çakır, D Grubu'nda Danimarka ile İrlanda arasında oynanacak maçı yönetecek.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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