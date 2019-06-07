Avrupa’da şölen var – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Avrupa’da şölen var

Avrupa’da şölen var

'nin 3. haftası bugün 5 grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

'nin 3. haftası bugün 5 grupta oynanacak maçlarla başlayacak. A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 karşılaşma oynanacak. Program şöyle:

  1. 7.6.2019
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