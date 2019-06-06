Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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'da maçı öncesi Kante gelişmesi

Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi

A ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızları sarsan sakatlık haberi geldi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızlara kötü haber geldi.

Fransa Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, mavililerin yıldız orta saha oyuncusu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Bolivya maçında sakatlanan Mbappe, bireysel çalışmalarını sürdürdü. Thomas Lemar ise antrenmana katılmadı.

H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü , 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

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  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 07.06.2019 00:54
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