A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızları sarsan sakatlık haberi geldi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesi Fransızlara kötü haber geldi.
Fransa Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, mavililerin yıldız orta saha oyuncusu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.
Bolivya maçında sakatlanan Mbappe, bireysel çalışmalarını sürdürdü. Thomas Lemar ise antrenmana katılmadı.
H Grubu'nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.
- 06.06.2019
- Güncelleme: 07.06.2019 00:54
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Trabzonspor'da Adam harekatı
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
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Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Fransa'da Türkiye maçı öncesi Kante gelişmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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