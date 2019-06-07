Ümitlerin kritik sınavı A Spor’da
Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek.
Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Arnavutluk'u konuk edecek. Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı Lüksemburg'lu hakem Alain Durieux yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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