‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi.
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena, ülkesi Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Türkiye'nin iyi bir futbol oynayacağını belirten yıldız futbolcu, "Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra iyi sonuçlar aldı. Türkiye, çok gol atan ve öne doğru oynayan bir takım oldu. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır. Benim için bu maçı izlemek keyif olacak" ifadelerini kullandı.
- 7.6.2019
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Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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