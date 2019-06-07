‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’ – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’

‘Bu maçı izlemek keyifli olacak’

İki sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran , ülkesi 'nın ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

İki sezon formasını giydiği ile yollarını ayıran , ülkesi 'nın ile oynayacağı maçı değerlendirdi. Türkiye'nin iyi bir futbol oynayacağını belirten yıldız futbolcu, "'in takımın başına geçmesinden sonra iyi sonuçlar aldı. Türkiye, çok gol atan ve öne doğru oynayan bir takım oldu. Fransa karşısında iyi oynayacaklardır. Benim için bu maçı izlemek keyif olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 7.6.2019
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