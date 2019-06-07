Emre Belözoğlu çalışıyor!

Şenol Güneş ile birlikte tekrar A Milli Takım'a çağrılan Emre Belözoğlu, kamp boyunca hocasının en büyük yardımcılarından oldu. Takım arkadaşları ile sık sık konuşmalar yapan ve onlarla tecrübelerini paylaşan 39 yaşındaki futbolcu, gençlerle de yakından ilgileniyor. Teknik heyetle oyuncular arasında köprü kuran tecrübeli oyuncu, iletişim sorunu yaşanmamasında etkin rol oynuyor. Güneş'in sahadaki yardımcısı olan Emre, Fransa maçı öncesi de boş durmuyor. Yıldız isimleri kadrosunda bulunduran rakiplerine karşı motivasyonlarını üst düzeyde tutmaları gerektiğini takım arkadaşlarına anlatan Emre, "Herkes sahada üstüne düşeni fazlasıyla yapmalı. Kafamızda maçtan başka bir şey olmasın. Konya'da yeni bir zafer yaşayalım, yaşatalım" diyor.



EMRE İÇİN BİR MAÇTAN FAZLASI

Emre Belözoğlu, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa'ya karşı oynaması halinde 100. milli maçına çıkacak. 39 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı ilk olarak 23 Şubat 2000'de Norveç ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giymişti. Tecrübeli oyuncu, milli formayla çıktığı 99 maçta 9 da gol sevinci yaşadı.